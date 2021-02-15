В полиции рассказали о массовом ДТП на Солотчинском мосту
Ранее очевидцы сообщили о том, что в ДТП попали 11 машин. На дороге образовалась пробка.
В полиции рассказали о массовом ДТП, которое произошло утром 15 февраля на Солотчинском мосту.
Примерно в 8:10 по левой стороне в сторону центра столкнулись четыре автомобиля, участниками другого ДТП стали еще три машины. Все они двигались в одном направлении, для проезда осталась доступна одна полоса.
Автомобили получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.
На месте работают сотрудники ДПС, эвакуатора ожидает одна машина.Фото Аллы Гороховой