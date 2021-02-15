На Солотчинском мосту столкнулись 11 автомобилей

Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение в сторону центра затруднено. Пробка растянулась более чем на 2,5 километра.

Утром в понедельник, 15 февраля, на Солотчинском мосту в Рязани произошло массовое ДТП. Его участниками стали 11 автомобилей, в том числе такси, сообщили очевидцы.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», движение в сторону центра затруднено. Пробка растянулась более чем на 2,5 километра.

Позе появилась официальная информация.

Фото Аллы Гороховой