Появились новые подробности ДТП, произошедшего под Рязанью

Пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами. Пострадавших доставили в ОКБ.

Появились новые подробности ДТП, произошедшего 12 февраля на 287 километре дороги Рязань-Михайлов. Информация опубликована на сайте Рязанского района.

ДТП произошло около 13:20 в пятницу, 12 февраля. Столкнулись машины Niva Chevrolet и Kia Rio. Пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами: перелом левой ноги, травма груди, закрытый перелом грудного отдела. Пострадавших доставили в ОКБ.

Ранее фото и видео с места аварии появились в социальных сетях. О произошедшем рассказали в полиции.