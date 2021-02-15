Появились новые подробности ДТП, произошедшего под Рязанью
Пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами. Пострадавших доставили в ОКБ.
Появились новые подробности ДТП, произошедшего 12 февраля на 287 километре дороги Рязань-Михайлов. Информация опубликована на
ДТП произошло около 13:20 в пятницу, 12 февраля. Столкнулись машины Niva Chevrolet и Kia Rio. Пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами: перелом левой ноги, травма груди, закрытый перелом грудного отдела. Пострадавших доставили в ОКБ.
Ранее фото и видео с места аварии появились в социальных сетях. О произошедшем рассказали в полиции.