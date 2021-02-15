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Парализованный после ДТП рязанец рассказал о реабилитации
Мужчина живет с бабушкой и дедушкой, которые поддерживают его и помогают финансово. Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на реабилитацию.

Рязанец, парализованный после ДТП, рассказал о реабилитации. Об этом он рассказал в ролике, который предоставил РЗН.инфо.

30-летнего мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу. Врачи сделали пострадавшему операцию по удалению гематомы. Рязанец пробыл в коме около 20 дней, а очнулся полностью парализованный: не мог говорить, дышать и глотать.

Мужчина живет с бабушкой и дедушкой, которые поддерживают его и помогают финансово. Его бабушка поблагодарила всех неравнодушных за помощь.

Всех, кто может помочь, попросили перевести деньги на реабилитацию. Переводы можно сделать по номерам:

  • 4276 5300 1280 9849 (карта Сбербанка),
  • 5536 9139 3103 7481 (карта Тинькофф),
  • +7 (915) 625-23-02, получатель Иван Трунин.

До 15 марта мужчине нужно собрать 500 тысяч рублей.