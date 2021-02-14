В Рязанской области обновили статистику по заболевшим коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 94 новых случая заражения COVID-19 за сутки. По данным федерального оперштаба, всего за время пандемии заболели 23 332 жителя области.

В Рязанской области зафиксировали 94 новых случая заражения COVID-19 за сутки. По данным федерального оперштаба, всего за время пандемии заболели 23 332 жителя области.

За сутки выздоровели 84 человека (всего 21 376).

В статистику летальных исходов включили двоих пациентов. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 263 жителя Рязанской области.

Напомним, очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируют с началом оттепели.