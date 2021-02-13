В России весной прогнозируют новую волну заболеваемости COVID-19

Очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируют с началом оттепели. Об этом рассказала в пятницу, 12 февраля, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ прогнозируют с началом оттепели. Об этом рассказала в пятницу, 12 февраля, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с « РИА Новости ».

По ее словам, сейчас заболеваемость в России снижается, но с изменением погоды «все может пойти обратно».

«Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится», — сказала Баранова.

Она выразила надежду, что вакцинация остановит рост заболеваемости.