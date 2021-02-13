В Рязани создали сайт о реконструкции Торгового городка

В Рязани появился сайт с информацией о концепции развития и реконструкции Торгового городка. По предварительной концепции проекта, главный павильон превратится в современный фуд-маркет с локальными продуктами и ресторанами. Остальные павильоны смогут стать территорией для новых творческих инициатив и предпринимателей.

В Рязани появился сайт с информацией о концепции развития и реконструкции Торгового городка.

На сайте сообщается , что по предварительной концепции проекта, главный павильон превратится в современный фуд-маркет с локальными продуктами и ресторанами. Остальные павильоны смогут стать территорией для новых творческих инициатив и предпринимателей. Также будет преобразована станция юннатов.

Все этапы восстановления территории планируют завершить к 2023 году. В этом году займутся благоустройством Торгового городка и реконструкцией инженерных сетей. Также разработают архитектурную концепцию павильонов и станции юннатов. Стоит задача найти инвестроров и резидентов.

Рязанцам предлагают задавать вопросы в специальной форме на сайте и внести свой вклад в концепцию проекта.

Напомним, в конце января мэр Елена Сорокина сообщила о разработке паспорта проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка и создании там необходимой коммунальной инфраструктуры, а также о взаимодействии с экспертами и потенциальными резидентами.