В Рязани создали сайт о реконструкции Торгового городка

В Рязани появился
На сайте
Все этапы восстановления территории планируют завершить к 2023 году. В этом году займутся благоустройством Торгового городка и реконструкцией инженерных сетей. Также разработают архитектурную концепцию павильонов и станции юннатов. Стоит задача найти инвестроров и резидентов.
Рязанцам предлагают задавать вопросы в специальной форме на сайте и внести свой вклад в концепцию проекта.
Напомним, в конце января мэр Елена Сорокина сообщила о разработке паспорта проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка и создании там необходимой коммунальной инфраструктуры, а также о взаимодействии с экспертами и потенциальными резидентами.