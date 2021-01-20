Стало известно, когда завершится первый этап реконструкции Торгового городка

Николай Любимов раскритиковал действия разработчиков проекта и заявил, что допущено нарушение сроков. По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, все необходимые процедуры проведут за текущую неделю.

В среду, 20 января, губернатор Николай Любимов провел совещание, на котором обсудили вопросы развития Торгового городка, а также ремонта дорог в Рязани. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В совещании поучаствовали зампред регионального правительства Евгений Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, министр ТЭК и ЖКХ области Андрей Устинов, министр культуры и туризма Виталий Попов, глава администрации Рязани Елена Сорокина. Губернатор отметил, что у территории Торгового городка большие перспективы.

«Вместе с рязанцами мы планируем превратить Торговый городок в центр культуры, туризма и фермерской торговли, — сказал Любимов. — В целом, это должна быть территория для горожан. Хотя концепция еще нуждается в уточнении, ясно одно — Торговый городок надо восстанавливать уже сейчас».

Сорокина сообщила о разработке паспорта проекта по вовлечению в хозяйственный оборот комплекса Торгового городка и создании там необходимой коммунальной инфраструктуры, а также о взаимодействии с экспертами и потенциальными резидентами. Любимов спросил, когда будет готов проект.

Его руководитель, начальник управления экономического развития города Ирина Гончарова, отметила, что сейчас он находится на стадии согласования. Николай Любимов раскритиковал действия разработчиков проекта и заявил, что допущено нарушение сроков.

«Давайте закачивать с этими делами. Меня интересует не то, сколько будет согласовываться, а когда все будет готово. Полгода эта история тянется. А сроки сжатые, работу нужно провести оперативно, — подчеркнул губернатор. — Проект должен стартовать в этом году, и первый этап воссоздания мы тоже должны завершить в 2021».

По словам министра культуры и туризма региона Виталия Попова, все необходимые процедуры проведут за текущую неделю: «Действительно, допущено нарушение сроков. И это будет единственное нарушение по срокам в рамках этого проекта. В понедельник документ будет в полной готовности: подписан и согласован всеми».