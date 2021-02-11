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Рязанский агроуниверситет победил в конкурсе «Лучшие предприятия и организации региона»
Дипломы первой, второй и третьей степеней конкурса по итогам 2020 года получили 97 предприятий и организаций Рязанской области. Среди обладателей дипломов первой степени Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева.

В среду, 10 февраля, в Рязани наградили победителей областного конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» за 2020 год.

Дипломы первой, второй и третьей степеней конкурса по итогам 2020 года получили 97 предприятий и организаций Рязанской области. Среди обладателей дипломов первой степени Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева.

Награды руководителям и представителям региональных предприятий вручил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что заслуженные награды получили те предприятия и организации, которые являются надеждой и опорой экономики региона. «Сложный 2020 год наглядно показал всем, что выигрывает тот, кто пользуется бережливыми технологиями, кто вовремя овладел этими навыками, смог не только сохранить производство, но и нарастить его», — подчеркнул Любимов.

Глава региона вручил врио ректора вуза Александру Шемякину Диплом победителя 1 степени.