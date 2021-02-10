В Рязани изменят путь маршрутки №91
Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.
С пятницы, 12 февраля, в Рязани изменят путь маршрутки №91 «ТРЦ М5 Молл — мкр. №1 (Дашково-Песочня)». Об этом
Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.
Промежуточные остановки, через которые будет ездить маршрутка №91:
- улица Сельских Строителей, д. 5Б;
- улица Сельских Строителей, д. 1в;
- Комбайновый завод;
- Дягилевская ТЭЦ;
- Завод ТКПО;
- ГПТУ, (в обратном направлении Телезавод);
- Больничный комплекс;
- Школа (Интернациональная улица);
- Аптека, 3-й квартал;
- 2-й квартал;
- Парк имени Гагарина;
- ДК «Приокский»;
- Клуб завода «ТКПО»;
- Бронная улица;
- улица Пирогова;
- Памятник Братства по оружию;
- Рязанская таможня;
- Университет МВД России;
- Автовокзал «Центральный»;
- ТРЦ «Премьер»;
- ТД «Барс»;
- Вокзальная улица;
- площадь Победы;
- Гостиница «Первомайская»;
- Дом Художника;
- площадь Ленина;
- в прямом направлении Библиотека имени Горького, в обратном направлении Детский Мир;
- в прямом направлении Политехнический институт, в обратном направлении Цирк;
- Художественный музей;
- Рязанский государственный университет;
- площадь Свободы;
- Торговый городок;
- ТЦ «Круиз»;
- Кальная улица, дом №7;
- Кальная улица;
- Электросеть;
- Кальное;
- Касимовское шоссе;
- Большая улица;
- Большая улица, 90 (кафе «Восток»);
- Микрорайон №1.