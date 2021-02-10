В Рязани изменят путь маршрутки №91

Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

С пятницы, 12 февраля, в Рязани изменят путь маршрутки №91 «ТРЦ М5 Молл — мкр. №1 (Дашково-Песочня)». Об этом сообщил сайт мэрии.

Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

Промежуточные остановки, через которые будет ездить маршрутка №91: