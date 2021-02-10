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В Рязани изменят путь маршрутки №91
Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

С пятницы, 12 февраля, в Рязани изменят путь маршрутки №91 «ТРЦ М5 Молл — мкр. №1 (Дашково-Песочня)». Об этом сообщил сайт мэрии.

Маршрутки станут ездить от остановки «Недостоево» до остановки «Микрорайон №1» по улицам Сельских Строителей, Промышленной, Интернациональной, Молодцова, Октябрьской, Московскому шоссе, Первомайскому проспекту, Соборной, Ленина, Свободы, Окскому проезду, Кальной, Касимовскому шоссе, улицам Большой, Тимакова, Полевой.

Промежуточные остановки, через которые будет ездить маршрутка №91:

  • улица Сельских Строителей, д. 5Б;
  • улица Сельских Строителей, д. 1в;
  • Комбайновый завод;
  • Дягилевская ТЭЦ;
  • Завод ТКПО;
  • ГПТУ, (в обратном направлении Телезавод);
  • Больничный комплекс;
  • Школа (Интернациональная улица);
  • Аптека, 3-й квартал;
  • 2-й квартал;
  • Парк имени Гагарина;
  • ДК «Приокский»;
  • Клуб завода «ТКПО»;
  • Бронная улица;
  • улица Пирогова;
  • Памятник Братства по оружию;
  • Рязанская таможня;
  • Университет МВД России;
  • Автовокзал «Центральный»;
  • ТРЦ «Премьер»;
  • ТД «Барс»;
  • Вокзальная улица;
  • площадь Победы;
  • Гостиница «Первомайская»;
  • Дом Художника;
  • площадь Ленина;
  • в прямом направлении Библиотека имени Горького, в обратном направлении Детский Мир;
  • в прямом направлении Политехнический институт, в обратном направлении Цирк;
  • Художественный музей;
  • Рязанский государственный университет;
  • площадь Свободы;
  • Торговый городок;
  • ТЦ «Круиз»;
  • Кальная улица, дом №7;
  • Кальная улица;
  • Электросеть;
  • Кальное;
  • Касимовское шоссе;
  • Большая улица;
  • Большая улица, 90 (кафе «Восток»);
  • Микрорайон №1.