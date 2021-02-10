В полиции рассказали о лобовом столкновении грузовиков под Касимовом

В пресс-службе регионального УМВД рассказали об аварии, которая произошла во вторник, 9 февраля, на 98-м километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов». Напомним, попавшая в ДТП «ГАЗель» принадлежит магазину стройматериалов «Апельсин».

В пресс-службе регионального УМВД рассказали об аварии, которая произошла во вторник, 9 февраля, на 98-м километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов».

Примерно в 11:45 23-летний рязанец на «ГАЗели» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ» под управлением 52-летнего жителя Смоленской области.

В результате оба водителя получили травмы, им оказали медпомощь.

Напомним, попавшая в ДТП «ГАЗель» принадлежит магазину стройматериалов «Апельсин».