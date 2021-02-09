Фото: под Касимовым лоб в лоб столкнулись два грузовика

Во вторник, 9 февраля, около села Балушевы Починки в Касимовском районе произошло ДТП с участием «КамАЗа» и грузовой «ГАЗели». Фото аварии опубликованы в соцсетях.

Во вторник, 9 февраля, около села Балушевы Починки в Касимовском районе произошло ДТП с участием «КамАЗа» и грузовой «ГАЗели». Фото аварии опубликованы в соцсетях.

Судя по фотографиям, произошло лобовое столкновение. Один из грузовиков принадлежит магазину стройматериалов «Апельсин».

Официальная информация о пострадавших уточняется.