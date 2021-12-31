\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
-9°
Сбт, 01
Вск, 02
-12°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
24 минуты назад
53
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
Вчера 18:39
3 899
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 12:34
2 688
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
28 декабря 15:42
1 340
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мать пропавшей рязанки Логуновой рассказала об ожидании новогоднего чуда
Мать рязанки Елены Логуновой, пропавшей в июле, поздравила всех с Новым годом и рассказала об ожидании чуда. Наталия Кошелева опубликовала пост в соцсетях.

Мать рязанки Елены Логуновой, пропавшей в июле, поздравила всех с Новым годом и рассказала об ожидании чуда. Наталия Кошелева опубликовала пост в соцсетях.

«Каким-то непостижимым образом в Новый год взаимодействуют прошлое и будущее. Хрупкая черта между прошлым и будущим становится ощутимой, мы чувствуем — вот она, ее можно переступить. Может быть, поэтому мы так верим в начало новой жизни, добрых изменений, новых поворотов в судьбе. Проще говоря, мы изо всех сил надеемся на то самое, небывалое Чудо…» — написала Кошелева.

Она добавила, что главные духовные ценности — добро, любовь к ближнему, взаимопомощь, поддержка и сострадание. Наталия Кошелева пожелала всем чудес, которые изменят жизнь к лучшему, счастья, здоровья и благополучия.