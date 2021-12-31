Мать пропавшей рязанки Логуновой рассказала об ожидании новогоднего чуда

Мать рязанки Елены Логуновой, пропавшей в июле, поздравила всех с Новым годом и рассказала об ожидании чуда. Наталия Кошелева опубликовала пост в соцсетях.

Мать рязанки Елены Логуновой, пропавшей в июле, поздравила всех с Новым годом и рассказала об ожидании чуда. Наталия Кошелева опубликовала пост в соцсетях.

«Каким-то непостижимым образом в Новый год взаимодействуют прошлое и будущее. Хрупкая черта между прошлым и будущим становится ощутимой, мы чувствуем — вот она, ее можно переступить. Может быть, поэтому мы так верим в начало новой жизни, добрых изменений, новых поворотов в судьбе. Проще говоря, мы изо всех сил надеемся на то самое, небывалое Чудо…» — написала Кошелева.

Она добавила, что главные духовные ценности — добро, любовь к ближнему, взаимопомощь, поддержка и сострадание. Наталия Кошелева пожелала всем чудес, которые изменят жизнь к лучшему, счастья, здоровья и благополучия.