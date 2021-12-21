Николай Любимов представил Артема Никитина региональному правительству

Также губернатор прокомментировал назначение Никитина на должность зампреда.

На заседании правительства Рязанской области во вторник, 21 декабря, губернатор Николай Любимов представил чиновникам нового заместителя, 26-летнего Артема Никитина.

Информация о назначении бывшего главы «Корпорации развития Рязанской области» появилась 16 декабря.

Подчеркнув, что это самый молодой член команды, глава региона прокомментировал кадровое решение: «Надеюсь, что Артем Александрович внесет в работу живость, амбициозные планы, и главное, исполнительскую дисциплину, чтобы мы видели результаты сегодня, а не завтра».