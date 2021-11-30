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Центральную Россию накрыл циклон «Бенедикт»
Он двигался с запада на восток и принес с собой низкое атмосферное давление (718 миллиметров ртутного столба вместо 748) и осадки в виде снега.

Центральную Россию накрыл циклон «Бенедикт». Об этом пишет издание Readovka.

Во вторник, 30 ноября, в центральную часть России пришел генуэзский циклон «Бенедикт». Его центр долгое время находился на территории Московской и Тверской областях, а диаметр составлял 1 700 километров. Он двигался с запада на восток и принес с собой низкое атмосферное давление (718 миллиметров ртутного столба вместо 748) и осадки в виде снега.

В Москве погода побила сразу два рекорда. Температура воздуха понялась до +7,5 градусов, а давление упало до 712,5 мм миллиметров ртутного столба.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что осадки, вызванные «Бенедиктом» были самыми обильными за последние 69 лет. В столице выпало 40 процентов месячной нормы осадков.

В Санкт-Петербурге за ночь выпала треть месячной нормы осадков и город завалило снегом. Спецтехника не вышла на уборку, а в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе уже утром сообщили о 32 пострадавших из-за непогоды.

В Рязани МСЧ объявило метеопредупреждение о сильном ветре до 25 метров в секунду. Деревья падали на проезжую часть и машины, ветер срывал рекламные щиты и поворачивал светофоры.