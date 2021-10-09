Ученые выдвинули новую версию происхождении COVID-19

В США выдвинули теорию о том, что COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера еще в 2012 году. Об этом сообщает газета Telegraph.

В США выдвинули теорию о том, что COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтера еще в 2012 году. Об этом сообщает газета Telegraph .

Газета сообщает, что в 2012 году шесть шахтеров, которые разгребали помет летучих мышей в шахте китайской провинции Юньнань заразились «похожей на пневмонию» болезнью. Трое скончались, другие провели до полугода находились в больнице. Год спустя ученые из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

По словам исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма, вирус может совершать эволюционные скачки и переживать множественные мутации, долгое время находясь в теле одного человека.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», — заявил Латэм.

По словам Латэма, болезнь шахтеров привела к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов.

Напомним, россиянам рассказали о самом опасном периоде для заражения COVID-19.