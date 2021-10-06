В Рязани пройдет мобилизация военных резервистов. Об этом сообщил
Власти города обсудили привлечение граждан, пребывающих в запасе, к созданию мобилизационного резерва. Для того, чтобы каждого включить в резерв, необходимо каждому заключить контракт на три года с отделом военного комиссариата.
По контракту можно совмещать основную работу с военными занятиями и сборами. В периоды мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.
Резервисты проходят подготовку в военных частях. Им положены ежемесячные денежные выплаты. Дополнительно к этому в период нахождения на занятиях и сборах резервистам выплачивается довольствие по их воинской должности.
Мэр Рязани Елена Сорокина отметила, что администрация окажет содействие в вопросе мобилизации.
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