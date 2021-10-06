В Рязани пройдет мобилизация военных резервистов

Власти города обсудили привлечение граждан, пребывающих в запасе, к созданию мобилизационного резерва. Для того, чтобы каждого включить в резерв, необходимо каждому заключить контракт на три года с отделом военного комиссариата.

В Рязани пройдет мобилизация военных резервистов. Об этом сообщил сайт мэрии.

Власти города обсудили привлечение граждан, пребывающих в запасе, к созданию мобилизационного резерва. Для того, чтобы каждого включить в резерв, необходимо каждому заключить контракт на три года с отделом военного комиссариата.

По контракту можно совмещать основную работу с военными занятиями и сборами. В периоды мероприятий государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

Резервисты проходят подготовку в военных частях. Им положены ежемесячные денежные выплаты. Дополнительно к этому в период нахождения на занятиях и сборах резервистам выплачивается довольствие по их воинской должности.

Мэр Рязани Елена Сорокина отметила, что администрация окажет содействие в вопросе мобилизации.