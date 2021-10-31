В московском метро нашли брошенного ребенка в коляске
Ребенка, оставленного взрослыми, нашли в воскресенье, 31 октября, в вагоне московского метро. Прокуратура начала проверку, сообщает РИА Новости.
Ребенка, оставленного взрослыми, нашли в воскресенье, 31 октября, в вагоне московского метро. Прокуратура начала проверку, сообщает
Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро «Строгино» и вышел один. Его личность устанавливают полицейские.
По данным телеграм-канала Mash, отец был пьян и просто забыл ребенка в вагоне. Когда он вышел из метро, то обратился в службу безопасности.
Мальчик не пострадал.