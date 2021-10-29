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В Португалии открылось представительство Группы компаний «Русская кожа»
Представительство испанского завода Union For Leather, входящего в состав ГК «Русская кожа» открылось 14 октября в городе Фелгейраш, Португалия.

14 октября в городе Фелгейраш, Португалия состоялось открытие официального представительства испанского завода Union For Leather, входящего в состав ГК «Русская кожа».

Новое представительство завода состоит из зданий шоурума и склада. Клиенты компании могут познакомиться с актуальной коллекцией натуральных кож для всех видов изделий, встретиться с менеджером и на месте оформить заказ. В представительстве доступны к просмотру и отгрузке более 150 артикулов кож.

«Открытие нового офиса расширяет географию поставок и сокращает их сроки, обеспечивая качественное и эффективное взаимодействие с партнерами», — отметили в компании.

Справка

Группа компаний «Русская кожа» объединяет более шести производственных предприятий на территории России, Китая и Европейских стран. Рязанский кожевенный завод является крупнейшим производителем натуральной кожи в России. На предприятии работают более 2000 человек. Клиентами предприятия являются более 400 российских и зарубежных компаний.