Рязгордума утвердила перечень земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям

Решение приняли в четверг, 28 октября, на очередном заседании.

Рязгордума утвердила перечень земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям. Решение приняли в четверг, 28 октября, на очередном заседании.

Перечень состоит из 86 позиций, из них четыре площадью от 400 до 1300 квадратных метров расположены в районе Дягилево, еще 13 площадью от 600 до 900 метров — вблизи села Пальные Рыбновского района и 69 участков метражом от 600 до 1500 «квадратов» находятся в районе села Букрино Рязанского района.