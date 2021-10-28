\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
13°
Вск, 31
11°
ЦБ USD 70.52 0.71 29/10
ЦБ EUR 81.84 0.81 29/10
Нал. USD 69.80 / 70.95 16:21
Нал. EUR 81.20 / 82.20 16:32
Новости
Публикации
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
5 699
Рязанская компания выиграла суд у патентного тролля
Предприниматель Азамат Ибатуллин подал многомиллионный...
25 октября 17:15
3 149
Парад рязанских вице-губернаторов: от писателя до охотника
В рязанской властной вертикали есть высокая, но очень с...
23 октября 15:50
8 985
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
22 октября 16:36
5 606
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Facebook сменит название на Meta
Цукерберг объяснил, для чего сменят название. Основатель компании заявил, что необходимо показать, что Facebook — давно не только одна социальная сеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменит название на Meta. Об этом он сказал во время ежегодной конференции.

Цукерберг объяснил, для чего сменят название. Основатель компании заявил, что необходимо показать, что Facebook — давно не только одна социальная сеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов.

По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Цукерберг уточнил, что названия сервисов, принадлежащих компании, не поменяются.