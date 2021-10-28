Facebook сменит название на Meta

Цукерберг объяснил, для чего сменят название. Основатель компании заявил, что необходимо показать, что Facebook — давно не только одна социальная сеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сменит название на Meta. Об этом он сказал во время ежегодной конференции.

Цукерберг объяснил, для чего сменят название. Основатель компании заявил, что необходимо показать, что Facebook — давно не только одна социальная сеть, но также владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов.

По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Цукерберг уточнил, что названия сервисов, принадлежащих компании, не поменяются.