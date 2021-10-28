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22 октября 16:36
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А что в кино: «Гайя: Месть богов», «Ледяной демон» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Исландский фильм «Агнец» режиссера Владимира Йоханнссона получил особый приз Каннского кинофестиваля «за оригинальность». Также приза другого кинофестиваля «South by Southwest» удостоится фильм ужасов «Гайя: Месть богов» за лучшую операторскую работу. Также зрителей ждет сразу несколько российских премьер: триллер «Ледяной демон», драма «Камень, ножницы, бумага» и мультфильм «Кощей. Начало».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».