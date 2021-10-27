В Рязани прошли рейды в торговых центрах

Специалисты аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав провели рейды в торговых центрах «Круиз», «Малина», «Сокол» и «Европа».

Во вторник, 26 октября, прошли рейды в торговых центрах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты аппарата комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав провели рейды в торговых центрах «Круиз», «Малина», «Сокол» и «Европа».

Во время рейдов выявили семь нарушителей. Также провели беседы с 37 подростками, которые находились около торговых центров.

Напомним, с 26 октября по 15 ноября продляется запрет на нахождение в торговых центров в подростков без родителей или законных представителей.