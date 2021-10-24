В Рязанской области 25 октября ожидается сильный ветер
В Рязанской области в понедельник, 25 октября, ожидается ветер 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 25 октября, ожидается ветер 6-11 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем преимущественно без осадков.
Температура воздуха по области ночью составит −4…+1 градус, днем +1…+6 градусов.