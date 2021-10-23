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В рязанском селе вахтовиков задержали за кражу виски и кофе
В селе Путятино полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в ограблении супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В селе Путятино полицейские задержали двоих злоумышленников, подозреваемых в ограблении супермаркета. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились работники одного из супермаркетов села. Они сообщили, что двое незнакомцев похитили из торгового зала бутылку виски, банку растворимого кофе и баллончик дезодоранта. По словам продавцов, мужчины вошли в магазин как обычные посетители, а затем спешно вышли, минуя кассы. Один из продавцов заметил, что в торговом зале незнакомцы спрятали под одежду товары. Когда злоумышленники выходили из супермаркета, работники магазина попытались их остановить и потребовали оплатить покупку. Однако мужчины пригрозили расправой, если их будут преследовать, сели в автомобиль и скрылись.

Дежурный офицер полиции зафиксировал описание автомобиля и направление, в котором уехали злоумышленники. Экипажи ДПС ГИБДД перекрыли все выезды из села и другие пути. Вскоре полицейские заметили разыскиваемый автомобиль и остановили его.

К ограблению оказались причастны двое жителей Пензенской области 20 и 27 лет. Похищенное изъяли, злоумышленников задержали.

По предварительной информации, мужчины вместе с приятелями ехали на вахтовую работу. За время пути спиртное кончилось, и они решили зайти в ближайший к трассе супермаркет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.