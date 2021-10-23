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В Рязанской области 24 октября ожидается мокрый снег
В Рязанской области в воскресенье, 24 октября, днем обещают временами осадки — дождь, мокрый снег, снег. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 24 октября, днем обещают временами осадки — дождь, мокрый снег, снег. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно, ночью с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью −1…+4 градуса, днем +1…+6 градусов.