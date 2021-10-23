Россияне смогут пользоваться мессенджерами после идентификации по паспорту

В России мессенджеры будут обязаны устанавливать личность пользователей, проверяя у операторов связи наличие в базе паспортных данных абонента. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства.

В России мессенджеры будут обязаны устанавливать личность пользователей, проверяя у операторов связи наличие в базе паспортных данных абонента. Об этом говорится в опубликованном постановлении Правительства РФ.

Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут действовать до марта 2028 года. При регистрации в мессенджере компания-владелец сервиса обязана достоверно идентифицировать пользователя, при этом непосредственного доступа к паспортным данным она не получит.

Мессенджер сначала должен установить телефонный номер пользователя, после этого отправить его соответствующему оператору связи для проверки. Тот должен ответить в течение 20 минут, подтвердив наличие или отсутствие паспортных данных абонента в базе. Оператор также должен зафиксировать факт использования абонентом мессенджера.

При наличии паспортных данных абонента оператор передает сервису обмена сообщениями уникальный код, идентифицирующий пользователя. Если ответ от оператора не получен в течение 20 минут или пользователь не найден, мессенджер должен немедленно прекратить оказание услуг.

Код будет необходимо обновлять при смене оператора сотовой связи.

Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с опубликованием постановления правительства, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его словам, опубликованный документ повторяет правила 2018 года с незначительными изменениями. При этом эксперт выразил сомнение, что принятые правила будут работать.

«Но было бы глупо полагать, что операторы связи дадут доступ иностранным компаниям к своим абонентам, чтобы реализовать эту систему», — пояснил эксперт.