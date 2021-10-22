Правительство отреагировало на взрыв на заводе в Шиловском районе

По поручению Губернатора Рязанской области Николая Любимова на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов.

Правительство отреагировало на взрыв на заводе в Шиловском районе. Опергруппа подтвердила, что в 8:22, 22 октября, на территории одного из цехов завода «Эластик» произошло возгорание «в результате технологического процесса».

«Площадь пожара устанавливается. Угрозы населению нет. Силы и средства двигаются к месту происшествия. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова на место выехал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Местный минздрав направил на место происшествия две бригады санавиации.