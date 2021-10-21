Умерла преподаватель РГУ Нина Шошнова

Преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры ушла из жизни в четверг, 21 октября.

В четверг, 21 октября, ушла из жизни преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Нина Шошнова.

«Сегодня ушла из жизни легендарный преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Сергея Есенина Шошнова Нина Сергеевна. Она прожила долгую и интересную жизнь, делясь со студентами не только знаниями, но и житейской мудростью. Вечная память!» — говорится в сообщении.