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Умерла преподаватель РГУ Нина Шошнова
Преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры ушла из жизни в четверг, 21 октября.

В четверг, 21 октября, ушла из жизни преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Есенина Нина Шошнова.

«Сегодня ушла из жизни легендарный преподаватель факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени Сергея Есенина Шошнова Нина Сергеевна. Она прожила долгую и интересную жизнь, делясь со студентами не только знаниями, но и житейской мудростью. Вечная память!» — говорится в сообщении.