В Крыму будут заселять в гостиницы и санатории по QR-кодам

В санитарно-курортные организации полуострова теперь нельзя будет заселяться без сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода.

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об ужесточении карантинных мер. Документ опубликован на сайте правительства Крыма.

В санитарно-курортные организации полуострова теперь нельзя будет заселяться без сведений о вакцинации против COVID-19 или QR-кода.

Также организациям рекомендовали дополнительно требовать справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сданном не ранее 72 часов до заселения.