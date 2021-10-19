В Рязани на три дня закроют движение по улице Гоголя

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Рязани на три дня закроют движение по улице Гоголя. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба мэрии.

Дорогу на время дорожно-строительных будут перекрывать с 8:00 до 18:00 с 20 по 22 октября. Для проезда будет недоступен участок дороги от дома № 48 до дома № 56.

Также на это время маршрутка № 30 не будет заезжать к БСМП.

Место работ огородят и установят предупреждающие знаки.

Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.