В Рязани на три дня закроют движение по улице Гоголя
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В Рязани на три дня закроют движение по улице Гоголя. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила пресс-служба мэрии.
Дорогу на время дорожно-строительных будут перекрывать с 8:00 до 18:00 с 20 по 22 октября. Для проезда будет недоступен участок дороги от дома № 48 до дома № 56.
Также на это время маршрутка № 30 не будет заезжать к БСМП.
Место работ огородят и установят предупреждающие знаки.
Рязанцев просят учитывать эту информацию при планировании своих поездок.