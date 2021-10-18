Мать Елены Логуновой ответила на открытое письмо свекрови пропавшей

Она уверена, что к пропаже Елены Логуновой причастна семья мужа.

Мать Елены Логуновой, Наталья Кошелева, ответила на открытое письмо свекрови пропавшей. В беседе с корреспондентом РЗН. инфо она заявила, что мать Александра Логунова пытается защитить своего сына.

«Я пошла на шоу, чтобы о пропаже Лены узнало как можно больше людей, увидели ее фотографию. Возможно они не думали, что будет такой резонанс и я дойду до федеральных каналов. А сейчас запахло жареным и они начали реагировать», — заявила Кошелева.

Она уверена, что к пропаже Елены Логуновой причастна семья мужа.

«Я не обвиняю их, что они убили ее или что-то с ней сделали, но я уверена, что их семья знает, где она и что с ней», — подчеркнула мать пропавшей.

Она пояснила, что так думает, потому что семья не участвует в поисках Елена, и «делают тонкие намеки», что мы не там ищем.