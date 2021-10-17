В полиции изучат информацию о дорожном конфликте в центре Рязани

В Рязани на место ДТП, которое произошло из-за конфликта на дороге, выезжали сотрудники ДПС ГИБДД. Они оформили протоколы, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.