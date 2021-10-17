В полиции изучат информацию о дорожном конфликте в центре Рязани
В Рязани на место ДТП, которое произошло из-за конфликта на дороге, выезжали сотрудники ДПС ГИБДД. Они оформили протоколы, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
В Рязани на место ДТП, которое произошло из-за конфликта на дороге, выезжали сотрудники ДПС ГИБДД. Они оформили протоколы, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Незначительные повреждения получили два автомобиля, люди не пострадали.
В полицию обратился владелец Toyota по поводу нападения неизвестных. Принимаются соответствующие меры реагирования. Видео из соцсетей изучается, выясняется причина произошедшего, добавили в пресс-службе.
Напомним, в воскресенье, 17 октября, на улице Ленина двое молодых людей пытались остановить автомобиль. Легковушка уехала, пересекая двойную сплошную и задев машины.