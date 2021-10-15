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Любимов заявил, что в Рязани построят новую поликлинику
«Сейчас идет подготовительная работа. Максимально быстро постараемся изготовить проект и, конечно, обязательно будем строить», — сказал губернатор.

В пятницу, 15 октября, Николай Любимов посетил городскую больницу № 11.

Губернатор оценил работу регистратуры, прививочного кабинета, пообщался с гражданами, которые пришли на вакцинацию. Любимов заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе находится под контролем. Кампания по вакцинации от COVID-19 усилилась.

«Ежедневно в области прививаются около четырех тысяч человек. Хотя еще неделю назад максимум было 1,5 тысячи. Нам удалось серьезно нарастить темпы вакцинации. И мы их должны сохранить.- сказал губернатор.- Думаю, что сейчас люди все-таки начинают осознавать, что COVID-19 — серьезное заболевание и не стоит надеяться, что тебя оно не коснется. В случае болезни это помогает избежать серьезных последствий», — высказался губернатор.

Также Любимов отметил, что в последнее время фиксируется большое количество обращений в колл-центр по вопросам помощи при коронавируса (единый номер — 112). Он сообщил, что с понедельника усилится работа горячей линии, чтобы все могли получить ответы на вопросы.

Во время посещения больницы губернатор обсудил с руководством вопросы об организации работы медучреждения в период пандемии и в целом.

«Прежде всего, не хватает транспорта для врачей, выезжающих на вызовы. Этот вопрос мы решаем. Уже предоставлены две машины из гаража правительства региона, еще четыре будут направлены в ближайшее время. Необходимая поддержка будет оказана и остальным нашим лечебным учреждениям, — сказал Николай Любимов.

Он обратил внимание на жалобы рязанцев на очереди. Глава региона заявил, что они возникли из-за подъема заболеваемости, также назвал причиной то, что медучреждение обсуживает большое количество населения.

«Руководству ЛПУ необходимо настроить логистический процесс, грамотно разделить потоки с помощью предварительной записи и четкой работы врачей. При этом мы понимаем, что такими мерами до конца проблему не решить», — сказал Николай Любимов.

Он заявил, что необходимо построить новую поликлинику, поручения о чем уже даны.

«Сейчас идет подготовительная работа. Максимально быстро постараемся изготовить проект и, конечно, обязательно будем строить», — заключил губернатор.