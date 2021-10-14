Матери пропавшей Елены Логуновой и ее адвокату хотели запретить общаться со СМИ

По его словам, следователь центрального аппарата СК хотел «отобрать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Матери пропавшей Елены Логуновой и ее адвокату хотели запретить общаться со СМИ. Об этом в четверг, 14 октября, РЗН. инфо рассказал защитник Максим Калинов.

По его словам, следователь центрального аппарата СК хотел «отобрать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

«Уверен, это было сделано для того, чтобы Наталья Кошелева не смогла обращаться за помощью в телевизионные программы, СМИ и к волонтерам. Непонятно, что она могла разгласить…», — заявил адвокат.

Мать Логуновой и адвокат не стали подписывать документы, так как «подписки хотели отобрать с грубыми нарушениями определения конституционного суда РФ».