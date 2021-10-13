В Минздраве напомнили, какие могут быть показания для медотвода от вакцинации против коронавируса

В настоящее время россиянам доступны сразу четыре вакцины: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт».