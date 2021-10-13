В Минздраве напомнили, какие могут быть показания для медотвода от вакцинации против коронавируса
В настоящее время россиянам доступны сразу четыре вакцины: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт».
В Минздраве России напомнили, какие могут быть показания для медотвода от вакцинации против COVID-19. Информацию привел
Перед прививкой человек должен обратить внимание на наличие хронических заболеваний, а при их обострении — переждать 3-4 недели, когда здоровье придет в норму. При этом важна консультация лечащего врача.
Не стоит делать прививку, если температура пациента поднялась до 40 градусов, либо же если у него имеется гиперчувствительность к компонентам вакцины. Противопоказанием к российским вакцинам является и возраст — пройти вакцинации может лишь человек, достигший 18 лет.
В настоящее время россиянам доступны сразу четыре вакцины: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт».