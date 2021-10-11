В пожаре на окраине Рязани сгорели 50 тонн соломы
Ранее рязанцы рассказали о пожаре, который произошел в районе бывшего птичника. Горели стога сельхозпредприятия «Авангард».
В пожаре на окраине Рязани сгорели 50 тонн соломы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее рязанцы рассказали о пожаре, который произошел в районе бывшего птичника. Горели стога сельхозпредприятия «Авангард».
Сотрудники МЧС выехали на место в 17:32. В 23:22 возгорание удалось полностью ликвидировать. В результате сгорели около 50 тонн соломы в тюках.
На тушение привлекались две единицы техники и пять человек личного состава. Угрозы распространения не было.