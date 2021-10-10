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На окраине Рязани горят стога
На окраине Рязани в воскресенье, 10 октября, произошел пожар в районе бывшего птичника. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. По их словам, горят стога «Авангарда».

На окраине Рязани в воскресенье, 10 октября, произошел пожар в районе бывшего птичника. Очевидцы опубликовали видео в соцсетях. По их словам, горят стога «Авангарда», едкая химическая вонь распространяется на Московском и в Рыбновском районе уже неделю.

«Ну вот что происходит прямо сейчас. Каждый день там вот такая светомузыка. Звоню в МЧС, говорят «наши там работают «. Приезжаю — вижу машину, экипаж. Никто ничего не тушит. Воду типа ждут», — сообщает автор поста.

По его словам, сотрудник «Авангарда» считает, что это дело рук поджигателей. При этом местные жители говорят, что жгут с 17 до 5 утра каждый день.