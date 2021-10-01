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Рязанский суд арестовал женщину, убившую семь лет назад человека
Все это время она скрывалась от правоохранителей на территории иностранного государства.

В Рязани арестовали женщину, которая убила человека семь лет назад. Судебное заседание по этому делу состоялось в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Происшествие случилось в 2014 году. Кроме того, ее подозревают в ряде других преступлений.

После убийства женщина скрывалась от правоохранительных органов на территории иностранного государства. В 2020 году ее объявили в международный розыск.

Обвиняемую заключили под стражу. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.