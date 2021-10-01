Рязанский суд арестовал женщину, убившую семь лет назад человека
Все это время она скрывалась от правоохранителей на территории иностранного государства.
В Рязани арестовали женщину, которая убила человека семь лет назад. Судебное заседание по этому делу состоялось в среду, 29 сентября,
Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Происшествие случилось в 2014 году. Кроме того, ее подозревают в ряде других преступлений.
После убийства женщина скрывалась от правоохранительных органов на территории иностранного государства. В 2020 году ее объявили в международный розыск.
Обвиняемую заключили под стражу. Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения.