Рязанец на «ГАЗели», насмерть сбивший пешехода, предстанет перед судом
ДТП произошло 27 мая 2021 года на 181 километре автодороги М5 «Урал».
В Рязани возбудили уголовное дело против жителя села Заокское, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Рязани.
ДТП произошло 27 мая 2021 года на 181 километре автодороги М5 «Урал». Тогда обвиняемый на «ГАЗели» сбил 29-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его госпитализировали в больницу с травмами, где он и скончался.
Вина обвиняемого была доказана. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.