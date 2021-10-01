\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
11°
Сбт, 02
13°
Вск, 03
13°
ЦБ USD 72.92 0.26 02/10
ЦБ EUR 84.46 0.15 02/10
Нал. USD 72.6 / 73.65 16:24
Нал. EUR 84.45 / 85.10 16:35
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
5 часов назад
1 852
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
Вчера 11:26
2 156
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
3 265
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
4 445
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанец на «ГАЗели», насмерть сбивший пешехода, предстанет перед судом
ДТП произошло 27 мая 2021 года на 181 километре автодороги М5 «Урал».

В Рязани возбудили уголовное дело против жителя села Заокское, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда Рязани.

ДТП произошло 27 мая 2021 года на 181 километре автодороги М5 «Урал». Тогда обвиняемый на «ГАЗели» сбил 29-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Его госпитализировали в больницу с травмами, где он и скончался.

Вина обвиняемого была доказана. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.