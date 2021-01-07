Рязанцам рассказали об обычае «греть покойников» и других традициях Рождества

После рождественской литургии устраивали праздничный обед, во время которого разговлялись. По домам ходили христославы: они песнями славили рождение Спасителя. Были и те, кто показывал вертепные представления.

Музей-заповедник Рязанский кремль в рамках акции «Рождество по-русски» рассказал о рождественских традициях. Так, рано утром в день праздника в некоторых южнорусских губерниях, в том числе и в Рязанской, разжигали костры — это обряд, называемый «греть покойников».

После рождественской литургии устраивали праздничный обед, во время которого разговлялись. По домам ходили христославы: они песнями славили рождение Спасителя. Были и те, кто показывал вертепные представления.

Рождественский вертеп — это своеобразный кукольный театр. В России он известен с 17 века, но есть истоки — в римской традиции 10 века.

Вертеп представлял собой деревянный ящик с прорезями. Его верхний ярус — подобие пещеры, в которой родился Христос, там размещали маленькие ясли с Младенцем, фигурки Иосифа и Девы Марии. Иногда вместо фигурок там ставили икону праздника Рождества.

На нижнем ярусе устраивали кукольное действо — драму-мистерию о жестоком царе Ироде, пожелавшем убить новорожденного Христа. Среди персонажей были пастухи и волхвы, ангел, указывающий им путь и дающий советы, царь Ирод и его «генерал», исполняющий приказ об уничтожении всех вифлеемских младенцев, несчастная Рахиль, потерявшая своих детей, а также черт и смерть, которые в конце представления утаскивают Ирода в ад.

Куклы могли быть объемными, сделанными из дерева и ткани, и плоскими. Передвигались они по прорезям в ящике с помощью деревянного стержня-крепления.

«С помощью такого, казалось бы, незамысловатого приспособления каждый человек мог совершить удивительное путешествие вместе с простыми пастухами и мудрыми волхвами за Вифлеемской звездой к яслям маленького Господа, своими глазами увидеть чудо Рождества», — пояснили сотрудники музея.

В музее рязанского кремля есть копия вертепа 19 века, сделанная художником Атясовым по образцу вертепа из Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина.

Напомним, в этом году Рождество в храмах встретили около десяти тысяч рязанцев.