Сорокина оценила темпы возведения пристроек к рязанским детсадам

Программа «Развитие образования в городе Рязани» предусматривает возведение 1-этажных пристроек на 4 группы с наполняемостью 20 детей каждая.

Во вторник, 5 января, глава администрации Рязани Елена Сорокина оценила темп возведения пристроек к детсадам. Программа «Развитие образования в городе Рязани» предусматривает возведение 1-этажных пристроек на 4 группы с наполняемостью 20 детей каждая.

Так, в детсаду №10 ведут устройство перекрытия первого этажа и парапета, монтаж кровли, отопления, канализации и электрических сетей. Мэр поручила завершить строительно-монтажные работы до конца праздничных дней, а к началу февраля приступить к пуску отопления.

Возведение пристройки в детсаду №7 идет по плану. Сейчас рабочие утепляют и красят фасад, штукатурят стены в переходе, монтируют кровлю и устраивают полы на техническом этаже.

Работы в детсаду №131 идут с опережением графика: производится устройство уличного освещения, теневых навесов и ограждения.

«Очень довольна тем, как подрядчик здесь относится к выполнению своих обязательств», — подчеркнула глава администрации.

В детсаду №99 строительство отстают от графика. Сейчас выполняется монтаж плит перекрытия, утепление фундамента и устройство наружных стен.

«Задача к 1 сентября все работы завершить и сдать объект. Это возможно только при четком соблюдении графика и ответственном отношении подрядчика к работе, — заявила Сорокина. — Мы, в свою очередь, продолжим контролировать строительство всех пристроек, чтобы к окончанию срока муниципальных контрактов закончить работы без отставаний и просрочек».