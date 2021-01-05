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Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 января 13:10
21 567
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
2 января 11:55
8 329
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
13 532
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
14 929
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Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в рязанских деревнях и селах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 5 января, в регионе выявили 18 833 случая заражения.

Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 5 января, в регионе выявили 18 833 случая заражения в

  • Рязани — 10 075,
  • Рязанском районе — 747,
  • Скопине — 614,
  • Касимове — 523,
  • Ряжске — 442,
  • Рыбном — 392,
  • Касимовском районе — 370,
  • Сасове — 362,
  • Клепиковском районе — 333,
  • Скопинском районе — 280,
  • Новомичуринске — 255,
  • Рыбновском районе — 260,
  • Шиловском районе — 254,
  • Михайловском районе — 238,
  • Спасском районе — 232,
  • Шилове — 213,
  • Михайлове — 230,
  • Александро-Невском районе — 167,
  • Кораблине — 157,
  • Александро-Невском — 154,
  • Старожиловском районе — 153,
  • Сараевском районе — 128,
  • Захаровском районе — 128,
  • Спасске-Рязанском — 126,
  • Сапожке — 128,
  • Шацком районе — 124,
  • Чучкове — 117,
  • Сасовском районе — 115,
  • Старожилове — 111,
  • Милославском — 110,
  • Сараях — 104,
  • Спас-Клепиках — 104,
  • Захарове — 105,
  • Шацке — 99,
  • Чучковском районе — 90,
  • Милославском районе — 91,
  • Ряжском районе — 80,
  • Пронске — 83,
  • Пронском районе — 78,
  • Ухолове — 72,
  • Кораблинском районе — 65,
  • Путятине — 58,
  • Кадоме — 48,
  • Путятинском районе — 45,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Пителине — 24
  • Сапожковском районе — 24,
  • Пителинском районе — 16,
  • Кадомском районе — 14.