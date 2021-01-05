Оперштаб обновил географию распространения COVID-19 в рязанских деревнях и селах
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 5 января, в регионе выявили 18 833 случая заражения.
Оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о COVID-19 в районах области. По состоянию на 5 января, в регионе выявили 18 833 случая заражения в
- Рязани — 10 075,
- Рязанском районе — 747,
- Скопине — 614,
- Касимове — 523,
- Ряжске — 442,
- Рыбном — 392,
- Касимовском районе — 370,
- Сасове — 362,
- Клепиковском районе — 333,
- Скопинском районе — 280,
- Новомичуринске — 255,
- Рыбновском районе — 260,
- Шиловском районе — 254,
- Михайловском районе — 238,
- Спасском районе — 232,
- Шилове — 213,
- Михайлове — 230,
- Александро-Невском районе — 167,
- Кораблине — 157,
- Александро-Невском — 154,
- Старожиловском районе — 153,
- Сараевском районе — 128,
- Захаровском районе — 128,
- Спасске-Рязанском — 126,
- Сапожке — 128,
- Шацком районе — 124,
- Чучкове — 117,
- Сасовском районе — 115,
- Старожилове — 111,
- Милославском — 110,
- Сараях — 104,
- Спас-Клепиках — 104,
- Захарове — 105,
- Шацке — 99,
- Чучковском районе — 90,
- Милославском районе — 91,
- Ряжском районе — 80,
- Пронске — 83,
- Пронском районе — 78,
- Ухолове — 72,
- Кораблинском районе — 65,
- Путятине — 58,
- Кадоме — 48,
- Путятинском районе — 45,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 24
- Сапожковском районе — 24,
- Пителинском районе — 16,
- Кадомском районе — 14.