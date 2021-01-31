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Владимир Бурмистров провел планерку в дирекции благоустройства Рязани
Владимир Бурмистров провел планерку в дирекции благоустройства Рязани. Заместитель главы встретился с руководителями и ответственными специалистами учреждения и профильными начальниками структурных подразделений.

Владимир Бурмистров провел планерку в дирекции благоустройства Рязани. Заместитель главы встретился с руководителями и ответственными специалистами учреждения и профильными начальниками структурных подразделений, сообщается на сайте мэрии.

Обсуждалась текущая деятельность МБУ «ДБГ» и выполнение протокольных поручений.

Управлению транспорта поручили помогать в вывлении случаев некачественной уборки остановок, особенно в отдаленных районах, разрушений дорожного покрытия и незамедлительно сообщать специалистам. Представителям управления благоустройства — ежедневно проверять работу по уборке города и предоставлять отчет с фотофиксацией.

Также отдел безопасности совместно с контрольно-аналитическим управлением проводит служебную проверку в учреждении. В интернете появилась информация о сотрудниках дирекции, которую проверят специалисты. Если нарушения выявят, будет подано заявление в правоохранительные органы.