В Рязани на обработку дорог после снегопада ушло 8 тонн реагента

В Рязани в ночь на 31 января на обработку дорог после снегопада израсходовали около 300 кубометров пескосоляной смеси и 8 тонн реагента. Днем улицы убирают 28 комбинированных дорожных машин, которые в составе четырех колонн работают во всех районах города.

В Рязани в ночь на 31 января на обработку дорог после снегопада израсходовали около 300 кубометров пескосоляной смеси и 8 тонн реагента. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Дирекция благоустройства круглосуточно убирает городские территорий и при необходимости обрабатывает тротуары и дороги от наледи.

Ночью тротуары подметали и посыпали пескосоляной смесью на Московском шоссе, бульваре Победы, Народном бульваре, улицах Крупской, Мервинской, Советской, Костычева, Западной. По обращению жителей, убрали снега на остановке в Дягилево.

Днем улицы убирают 28 комбинированных дорожных машин, которые в составе четырех колонн работают во всех районах города. Работы по уборке городских территорий и вывозу снега продолжатся в ночное время.

Дирекция благоустройства просит жителей не оставлять припаркованные машины на улицах Ленина, Соборной, Первомайском проспекте, Московском шоссе, площади Мичурина, улице Княжье Поле. Там будут вывозить снег.