\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
Пнд, 01
-7°
Втр, 02
-8°
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 73.6 / 78.11 10:40
Нал. EUR 89.56 / 94.53 10:40
Новости
Коронавирус
Публикации
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 2021 19:09
7 960
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
8 089
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
12 928
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
20 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на обработку дорог после снегопада ушло 8 тонн реагента
В Рязани в ночь на 31 января на обработку дорог после снегопада израсходовали около 300 кубометров пескосоляной смеси и 8 тонн реагента. Днем улицы убирают 28 комбинированных дорожных машин, которые в составе четырех колонн работают во всех районах города.

В Рязани в ночь на 31 января на обработку дорог после снегопада израсходовали около 300 кубометров пескосоляной смеси и 8 тонн реагента. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Дирекция благоустройства круглосуточно убирает городские территорий и при необходимости обрабатывает тротуары и дороги от наледи.

Ночью тротуары подметали и посыпали пескосоляной смесью на Московском шоссе, бульваре Победы, Народном бульваре, улицах Крупской, Мервинской, Советской, Костычева, Западной. По обращению жителей, убрали снега на остановке в Дягилево.

Днем улицы убирают 28 комбинированных дорожных машин, которые в составе четырех колонн работают во всех районах города. Работы по уборке городских территорий и вывозу снега продолжатся в ночное время.

Дирекция благоустройства просит жителей не оставлять припаркованные машины на улицах Ленина, Соборной, Первомайском проспекте, Московском шоссе, площади Мичурина, улице Княжье Поле. Там будут вывозить снег.