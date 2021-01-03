В Подмосковье собаки загрызли ребенка, пока мать отмечала Новый год

В подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли 11-летнего мальчика. Во время трагедии мать выпивала со знакомым. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли 11-летнего мальчика. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области.

Тело мальчика нашли вечером 2 января на территории частного дома. По предварительным данным, он был в гостях у заводчиков вместе с матерью.

Как стало извест но газете «Московский Комсомолец», мать с тремя детьми пришла в гости своему знакомому 31 декабря, чтобы отметить Новый год. Застолье растянулось на несколько дней, за детьми не следили. Около 13:00 2 января мальчик пошел во двор покормить хозяйских собак. Когда ребенок открыл вольеры, голодные алабаи и немецкие овчарки набросились на него. Мальчик получил серьезные травмы и скончался.

По информации сотрудников правоохранительных органов, мать была настолько пьяна, что не осознавала случившегося.