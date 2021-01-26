Хлебозавод №3 получит субсидию на погашение долгов

По словам и.о. начальника казначейского управления администрации города Андрея Решеткина, после объединения хлебозаводов №1 и №3 предприятие в прошлом году отработало «в ноль».

Во вторник, 26 января, в гордуме на заседании комитета по бюджету и налоговой политике рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий муниципальным предприятиям для погашения задолженности. Из городского бюджета для этого направят 42,5 млн рублей.

На заседании обсудили ситуацию с хлебозаводом №3. По словам и.о. начальника казначейского управления администрации города Андрея Решеткина, после объединения хлебозаводов №1 и №3 предприятие в прошлом году отработало «в ноль».

Он отметил, что задолженность, которая образовалась за несколько лет, не позволяет предприятию нормально работать и развиваться.

«У хлебозавода есть заказы и из Москвы, но из-за ситуации с долгами реализовать их невозможно», — рассказал депутат.

Также на заседании прозвучало, что региону выделили федеральную субсидию для стабилизации цен на хлеб. Всего в Рязанскую область поступит 141,6 млн рублей. Из них 15,7 млн рублей получат региональные хлебозаводы.

Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.