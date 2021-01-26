\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 75.64 0.78 27/01
ЦБ EUR 91.67 0.52 27/01
Нал. USD 74.7 / 76.45 17:32
Нал. EUR 90.9 / 91.7 17:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
3 часа назад
844
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
9 666
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
10 432
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
14 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Хлебозавод №3 получит субсидию на погашение долгов
По словам и.о. начальника казначейского управления администрации города Андрея Решеткина, после объединения хлебозаводов №1 и №3 предприятие в прошлом году отработало «в ноль».

Во вторник, 26 января, в гордуме на заседании комитета по бюджету и налоговой политике рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий муниципальным предприятиям для погашения задолженности. Из городского бюджета для этого направят 42,5 млн рублей.

На заседании обсудили ситуацию с хлебозаводом №3. По словам и.о. начальника казначейского управления администрации города Андрея Решеткина, после объединения хлебозаводов №1 и №3 предприятие в прошлом году отработало «в ноль».

Он отметил, что задолженность, которая образовалась за несколько лет, не позволяет предприятию нормально работать и развиваться.

«У хлебозавода есть заказы и из Москвы, но из-за ситуации с долгами реализовать их невозможно», — рассказал депутат.

Также на заседании прозвучало, что региону выделили федеральную субсидию для стабилизации цен на хлеб. Всего в Рязанскую область поступит 141,6 млн рублей. Из них 15,7 млн рублей получат региональные хлебозаводы.

Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.