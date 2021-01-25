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В мэрии подвели итоги субботника, прошедшего 23 января
В работах участвовали около 1000 человек, во всех районах Рязани работала спецтехника. В сообщении добавили, что от наледи и снега очистили тротуары, остановки транспорта и подходы к ним.

Глава администрации Елена Сорокина провела рабочее совещание с руководством структурных подразделений в формате видеоконференции. Об этом сообщил сайт мэрии.

Участники обсудили вопросы по зимней уборке города, нацпроектов, обеспечения детей-сирот жильем.

По итогам субботника, прошедшего 23 января, отметили, что в работах участвовали около 1000 человек, во всех районах Рязани работала спецтехника. В сообщении добавили, что от наледи и снега очистили тротуары, остановки транспорта и подходы к ним.

Из-за потепления в городе усилили контроль за сосульками, снегом и наледью на крышах.

Сорокина поручила руководителям МКУ «Управление по делам территории Рязани» и контрольно-аналитического управления организовать рейды по дворам, чтобы выявить нарушителей и принять необходимые меры реагирования.

Сообщается, что в Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах.

Во время совещания начальник управления энергетики и ЖКХ заявил о подаче документов для проведения торгов на приобретение 10 квартир для детей-сирот. Всего в 2021 году планируется закупить 62 квартиры.

Также на торги передали документацию для возведения пристроек к детским садам, двух яслей в микрорайонах Дашково-Песочня и Канищево и школы в микрорайоне Кальное.