Рязанцам с инвалидностью рассказали, как оформить льготную парковку
С 1 января 2021 года сделать это можно с помощью электронных сервисов, внеся данные в систему «Федеральный реестр инвалидов».
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Подать заявление можно тремя способами:
- в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка;
- в Личном кабинете на сайте ФРИ;
- лично в МФЦ.
Данные об автомобиле можно в любое время изменить: актуальными будут считаться сведения, поданные последними.