Рязанцам с инвалидностью рассказали, как оформить льготную парковку

С 1 января 2021 года сделать это можно с помощью электронных сервисов, внеся данные в систему «Федеральный реестр инвалидов».

В Пенсионном фонде рассказали, как оформить льготную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или ребенок-инвалид. С 1 января 2021 года сделать это можно с помощью электронных сервисов, внеся данные в систему «Федеральный реестр инвалидов».

Подать заявление можно тремя способами:

в личном кабинете на портале госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка; в Личном кабинете на сайте ФРИ; лично в МФЦ.

Данные об автомобиле можно в любое время изменить: актуальными будут считаться сведения, поданные последними.