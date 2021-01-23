Полиция рассказала о двух погибших в ДТП в Скопинском районе

Полиция рассказала о двух погибших в ДТП в Скопинском районе. На 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий» «газель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с ВАЗ-21140.

В региональном УМВД рассказали о двух погибших в аварии в Скопинском районе. ДТП произошло в субботу, 23 января, примерно в 6:45, на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». «Газель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которой был 40-летний житель Астраханской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — 41-летний житель Астраханской области скончались на месте. Водителя «газели» и 26-летнего пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Проводится проверка.

Напомним, ранее о серьезном ДТП сообщили очевидцы: «Ехали в 8:00, на месте были полиция, скорая, трупы лежали на обочине».