\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 74.56 / 76 17:17
Нал. EUR 90.76 / 91.64 17:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
Вчера 15:24
2 420
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
Вчера 09:56
3 137
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
6 983
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
10 846
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция рассказала о двух погибших в ДТП в Скопинском районе
Полиция рассказала о двух погибших в ДТП в Скопинском районе. На 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий» «газель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с ВАЗ-21140.

В региональном УМВД рассказали о двух погибших в аварии в Скопинском районе. ДТП произошло в субботу, 23 января, примерно в 6:45, на 270-м километре автодороги Р-22 «Каспий». «Газель» под управлением 37-летнего жителя Рязанской области столкнулась с автомобилем ВАЗ-21140, за рулем которой был 40-летний житель Астраханской области.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ — 41-летний житель Астраханской области скончались на месте. Водителя «газели» и 26-летнего пассажира ВАЗа с травмами госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Проводится проверка.

Напомним, ранее о серьезном ДТП сообщили очевидцы: «Ехали в 8:00, на месте были полиция, скорая, трупы лежали на обочине».